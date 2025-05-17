Bursa'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Serdar B. idaresindeki 16 BYN 85 plakalı minibüs, Bayramdere Mahallesi'nde Dündar Efe (62) yönetimindeki 16 TG 120 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücülerden Dündar Efe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan minibüs sürücüsü Serdar B. ve aynı araçtaki Ömer E, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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