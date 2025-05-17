Bursa'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Serdar B. idaresindeki 16 BYN 85 plakalı minibüs, Bayramdere Mahallesi'nde Dündar Efe (62) yönetimindeki 16 TG 120 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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