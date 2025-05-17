Bursa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

S.B, vücudunun farklı yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, R.A'ya engel olmaya çalışan E.B. ise kolundan yaralandı.

Yunuseli Mahallesi 636. Sokak'ta bir araya gelen iki grup arasında bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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