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        Bursa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 12:38 Güncelleme: 17.05.2025 - 12:42
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        Bursa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Yunuseli Mahallesi 636. Sokak'ta bir araya gelen iki grup arasında bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından R.A, yanında bulunan tabancayla S.B'ye ateş ederek kaçtı.

        S.B, vücudunun farklı yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, R.A'ya engel olmaya çalışan E.B. ise kolundan yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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