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        Bursa'da apartman bahçesindeki yılanı itfaiye yakaladı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın bahçesinde görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak ormanlık alana bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:43 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:43
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        Bursa'da apartman bahçesindeki yılanı itfaiye yakaladı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın bahçesinde görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak ormanlık alana bırakıldı.

        Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'ndeki apartmanın bahçesinde yılan gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, "Kafkas boynuzlu engereği" olduğu tespit edilen yılanı yakalayıp fileye koydu.

        Ekipler, daha sonra yılanı ormanlık alana bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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