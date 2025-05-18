Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "Yeni Bir Ölçme Değerlendirme Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi

        Bursa'da Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Maarif Platformu ve İnsan Vakfı Bursa Şubesi işbirliğiyle "Yeni Bir Ölçme Değerlendirme Vizyonu Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 12:46 Güncelleme: 18.05.2025 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da "Yeni Bir Ölçme Değerlendirme Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Maarif Platformu ve İnsan Vakfı Bursa Şubesi işbirliğiyle "Yeni Bir Ölçme Değerlendirme Vizyonu Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        İnsan Vakfı Bursa Şubesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında sonuç bildirisini okuyan Çalıştay Genel Sekreteri Bayram Yılmaz, üç ana başlıkta sorun tespiti yapıldığını anlattı.

        Bu sorun alanlarına yönelik akademisyenlerin, eğitim yöneticilerinin, öğretmenlerin ve iş dünyasının katkılarıyla çözüm önerileri geliştirildiğini belirten Yılmaz, "Bu çalışma masaları sırasıyla, eğitimin felsefesi ve medeniyet tasavvuru, kademeler arası geçişte verimlilik ve mesleki yönlendirme, üniversite sınavının ortaöğretimin içeriğini belirleme düzeyidir." dedi.

        Türkiye'nin kalkınması ve nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak adına liselerin en az yüzde 60'ının meslek lisesi olması gerektiği düşüncesine vardıklarını aktaran Yılmaz, bu okullara girişin ise öğrencinin akademik başarısından ziyade, özellikle girmek istediği alana yönelik yetenekleri ve becerileri ön planda tutulması gerektiğini anlattı.

        Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Ülke ihtiyaçlarına cevap vermeyen bölümlerin de kapatılması, kaynakların daha stratejik alanlara yönlendirilmesini sağlayacaktır. Bu açıklamalar doğrultusunda ölçme ve değerlendirme süreçlerimizin geleceğe dönük vizyonunda hem merkezi sınavların yeniden yapılandırılması hem de alternatif değerlendirme yöntemlerinin etkin kullanımı büyük önem taşımaktadır."

        Tartışılan sorunlar ve bu sorunlar için çalıştayda ortaya çıkan cevapları paylaşan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "İlkokul öğretmenleri, yönlendirmede belirleyici rol üstlenmelidir. Kademeler arası geçişte bitirme, yeterlilik sınavları düşünülmelidir. 5. sınıf öğrencileri için ilkokul ortamı daha uygundur. Okul tür çeşitliliği öğrencilere tercih olarak sunulmalıdır. Ortaöğretimden yükseköğretime geçişte merkezi sınavlarla birlikte ek kriterlerde kullanılabilir. Alternatif değerlendirme yöntemleri kullanılmalıdır. Eğitim bireylerin yeteneklerine göre şekillenmelidir. Lise mezuniyetinde sabit süre yerine, yeterliliğe dayalı bitirme sistemi daha verimli olabilir. Potansiyeli yüksek bireyler 2,5 yılda mezun olabilirken, ortalama bireyler için süre 4 yıl olabilir. Mesleki planlama ihtiyacına yönelik analizler yapılmalıdır. Mesleki yönlendirme ilkokuldan itibaren öğrencilerin kabiliyetleri dikkate alınarak uzman desteğiyle yapılmalıdır. Öğrenci ve veli mesleki uygunluk konusunda bilinçlendirilmelidir."

        Toplantıya, Çalıştay Genel Koordinatörü Prof.Dr. İsmail Sağlam, Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Çakmak, İletişim ve Koordinasyon sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Ali İhsan Akçay ve akademisyenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Trump Putin ile görüşecek
        Trump Putin ile görüşecek
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Orban: Artık yeter
        Orban: Artık yeter
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar

        Benzer Haberler

        Bursa'da 2 katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi
        Bursa'da 2 katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi
        Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da usulsüz çakar lamba kullanımına 276 bin 344 lira ceza
        Bursa'da usulsüz çakar lamba kullanımına 276 bin 344 lira ceza
        Bursa Hayvanat Bahçesi'nin "kuyruğu gövdesinden uzun sakinleri"ne özenle ba...
        Bursa Hayvanat Bahçesi'nin "kuyruğu gövdesinden uzun sakinleri"ne özenle ba...
        Beyaz cennet, kayak sezonunda açılmayabilir; 16 otelin ruhsatları iptal edi...
        Beyaz cennet, kayak sezonunda açılmayabilir; 16 otelin ruhsatları iptal edi...
        Vize başvurularında kayıt dışı firmalardan uzak durulması öneriliyor
        Vize başvurularında kayıt dışı firmalardan uzak durulması öneriliyor