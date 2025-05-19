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        Bursa Valisi Ayyıldız'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 10:47 Güncelleme: 19.05.2025 - 10:47
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        Bursa Valisi Ayyıldız'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
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        Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Ayyıldız, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Ya İstiklal, Ya Ölüm" parolasıyla vatan topraklarını kurtarmak ve bağımsızlığı ilan etmek için Samsun’a ayak bastığı ve kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919’un 106. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

        Ayyıldız, 106 yıl önce Samsun'da filizlenen bağımsızlık mücadelesinin, milletin azmi, kararlılığı ve vatan sevgisiyle kısa sürede yurt sathına yayıldığını bildirdi.

        Genç, yaşlı, kadın, erkek demeden her ferdin canla başla verdiği bu büyük mücadelenin, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturduğunu vurgulayan Ayyıldız, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek emanet ettiği Cumhuriyetimizin teminatı gençlerimiz, sizler, bu kutlu mirasın en değerli sahiplerisiniz. Geçmişini bilen, bugünün sorumluluklarını taşıyan ve geleceği inşa etme bilincine sahip bireyler olarak sizlere düşen en önemli görev, ecdadımızın emanetine sahip çıkmak ve ülkemizi daha da ileriye taşımaktır. Köklerini tarihinden, gücünü milletinden alan Türkiye Cumhuriyeti, siz gençlerimizin idealleri, gayretleri ve başarılarıyla daha güçlü, daha müreffeh yarınlara yürümeye devam edecektir. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; aziz milletimizin ve sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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