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        Yazar Hayati İnanç Bursa'da düzenlenen konferansa katıldı

        Yazar Hayati İnanç, Bursa'da İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi tarafından organize edilen konferansta gençlere hitap etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 01:08 Güncelleme: 20.05.2025 - 01:08
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        Yazar Hayati İnanç Bursa'da düzenlenen konferansa katıldı
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        Yazar Hayati İnanç, Bursa’da İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi tarafından organize edilen konferansta gençlere hitap etti.

        Fethiye Kültür Merkezi'nde yapılan "Muhteşem İkili; İnsan ve Ahlak" konferansına farklı yaş grubundan gençler ilgi gösterdi.

        İnanç, konferansta tarihte yaşanan olayları bu dönemde karşılaşılan sorunlarla harmanlayarak insan ve ahlak konularını ele aldı.

        Programın sonunda İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan ve İHH Nilüfer Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Uzun, yazar İnanç'a hediye takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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