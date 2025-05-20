Yazar Hayati İnanç Bursa'da düzenlenen konferansa katıldı

Programın sonunda İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan ve İHH Nilüfer Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Uzun, yazar İnanç'a hediye takdim etti.

İnanç, konferansta tarihte yaşanan olayları bu dönemde karşılaşılan sorunlarla harmanlayarak insan ve ahlak konularını ele aldı.

Fethiye Kültür Merkezi'nde yapılan "Muhteşem İkili; İnsan ve Ahlak" konferansına farklı yaş grubundan gençler ilgi gösterdi.

Yazar Hayati İnanç, Bursa’da İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi tarafından organize edilen konferansta gençlere hitap etti.

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