GÜNCELLEME - Bursa'da babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Paşaören Mahallesi'ndeki bir tarlada 7 yaşındaki Nur B., babası Mehmet B. idaresindeki traktörün altında kaldı.

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