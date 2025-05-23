Dünya Yıldızlar Tekvando şampiyonu Sena, başarısını sürdürmek istiyor

SEMİH ŞAHİN - Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan liseli Sena Yılmaz (14), gelecek şampiyonalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için antrenmanlarını sürdürüyor.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi milli sporcu Sena Yılmaz, ailesinin de desteğiyle 3 yıl önce kentteki Turhanlar Spor Kulübünde tekvandoya başladı.

Haftanın 6 günü yoğun tempoyla çalışan, bu yıl milli takıma da seçilen Yılmaz, 12-14 Nisan'da Estonya'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'na katıldı.

Buradaki uluslararası ilk tecrübesinin ardından 10-14 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fujairah kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na katılan Sena Yılmaz, 51 kiloda mindere çıktı.

BAE'de altın madalya kazanan Yılmaz, 2019'dan sonra yıldızlarda dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk milli tekvandocu oldu. Türk bayrağını göndere çektirmenin gururunu yaşayan Sena Yılmaz, kasım ayında Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda da altın madalya hedefliyor.

"Çalışmalarım devam ediyor. Dünya şampiyonasının ardından kasımda Avrupa Şampiyonası var. Oraya gidip yine altın madalya getirmek istiyorum. Seneye Gençlik Olimpiyatları var. Olimpiyatlarda da derece yapıp dönmeyi hedefliyorum. Ailem sürekli beni destekledi. Hep arkamda durdular. Maddi ve manevi olarak hep destekçim oldular. Aileme, hocalarıma ve aldığımız başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Gençleri sporla tanıştırmayı amaç edindiklerini belirten Turhan, 5 yıl önce başladığı antrenörlükte sporcularının 5 Türkiye şampiyonluğu, 3 Türkiye ikinciliği ve 13 Türkiye üçüncülüğü yaşadığını kaydetti.

Turhan, uluslararası müsabakalarda da çok sayıda sporcusunun kürsüye çıktığını dile getirerek, "Allah nasip etti, Sena sporcumuz da iyi bir başarı elde etti. Bursa'ya dünya şampiyonluğunu getirdi. 2019 yılından itibaren yıldızlar kategorisinde dünya şampiyonluğu gelmemişti. Bu bizim sporcumuz vesilesiyle geldi. Sena kızımızı tebrik ediyorum." dedi.

Elde ettikleri başarının gurur verici olduğunu belirten Turhan, "Tarifi imkansız bir şey. Aşırı gururlandık, duygulandık. Bütün gençliğimizin böyle bir şampiyonluk, bütün antrenörlerimize böyle bir gurur yaşatmasını dilerim. Önümüzde ilk olarak Avrupa Şampiyonası var. İlk hedefimiz burası ve seneye yapılacak olan olimpiyatlar. Her sporcunun ve antrenörün hayali olimpiyatlardır. Nasip olursa olimpiyatlara da gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.