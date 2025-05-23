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        Bursa'da 2 çocuğun bulunduğu motosikletle çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ile 2 çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 18:02 Güncelleme: 23.05.2025 - 18:02
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        Bursa'da 2 çocuğun bulunduğu motosikletle çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ile 2 çocuğu yaralandı.

        Kurşunlu Mahallesi'nde İmdat K. (44) idaresindeki 16 APL 816 plakalı motosikletle, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarpıştı.

        Devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasındaki çocukları Cemre K. (5) ve Ömer Salih K. (2) yaralanırken otomobil sürücüsü kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

        Yaralılardan Ömer Salih K'nin, aynı sedyeyle babası İmdat K'nin kucağında hastaneye getirildiği görüldü.

        Jandarma, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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