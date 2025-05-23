Bursa'da 2 çocuğun bulunduğu motosikletle çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasındaki çocukları Cemre K. (5) ve Ömer Salih K. (2) yaralanırken otomobil sürücüsü kaçtı.

Kurşunlu Mahallesi'nde İmdat K. (44) idaresindeki 16 APL 816 plakalı motosikletle, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ile 2 çocuğu yaralandı.

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