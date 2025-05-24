BTÜ Avrupa patent başvurusunda Türkiye genelinde ilk 20'ye girdi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Avrupa patent başvurusunda Türkiye genelinde ilk 20 üniversite arasına girdiği bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, BTÜ'nün Avrupa patent başvurusunda Türkiye'de 12'nci sırada yer aldığı belirtildi.

BTÜ'den bugüne kadar gerçekleştirilen patent başvurularının tescile dönüşme oranının yüzde 42 olduğu belirleten açıklamada, bu oranla BTÜ'nün, Türkiye genelinde ilk 20 üniversite arasında yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, bu başarı için tüm akademik ve idari personeli kutladı.

BTÜ'nün donanımlı altyapısı ve güçlü akademik kadrosuyla önemli buluşlara imza attığını kaydeden Çağlar, şunları ifade etti:

"Proje Destek Ofisimizin desteğiyle akademisyenlerimizin yürüttüğü özgün projeler, yalnızca akademik yayınlarla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda ticarileşme potansiyeli taşıyan teknolojilere de dönüşüyor. Bu patent başarısı, bu vizyonun en somut göstergesidir. Ancak biz bununla yetinmeyeceğiz. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Proje ve buluş konusunda öncü olmaya devam edeceğiz."