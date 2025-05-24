Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BTÜ Avrupa patent başvurusunda Türkiye genelinde ilk 20'ye girdi

        Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Avrupa patent başvurusunda Türkiye genelinde ilk 20 üniversite arasına girdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 24.05.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        BTÜ Avrupa patent başvurusunda Türkiye genelinde ilk 20'ye girdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Avrupa patent başvurusunda Türkiye genelinde ilk 20 üniversite arasına girdiği bildirildi.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, BTÜ'nün Avrupa patent başvurusunda Türkiye'de 12'nci sırada yer aldığı belirtildi.

        BTÜ'den bugüne kadar gerçekleştirilen patent başvurularının tescile dönüşme oranının yüzde 42 olduğu belirleten açıklamada, bu oranla BTÜ'nün, Türkiye genelinde ilk 20 üniversite arasında yer aldığı aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, bu başarı için tüm akademik ve idari personeli kutladı.

        BTÜ'nün donanımlı altyapısı ve güçlü akademik kadrosuyla önemli buluşlara imza attığını kaydeden Çağlar, şunları ifade etti:

        "Proje Destek Ofisimizin desteğiyle akademisyenlerimizin yürüttüğü özgün projeler, yalnızca akademik yayınlarla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda ticarileşme potansiyeli taşıyan teknolojilere de dönüşüyor. Bu patent başarısı, bu vizyonun en somut göstergesidir. Ancak biz bununla yetinmeyeceğiz. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Proje ve buluş konusunda öncü olmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...
        Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        7 yıl sonra gelen final!
        7 yıl sonra gelen final!
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        Fransa'da öldürülen Türk genci için yürüdüler
        Fransa'da öldürülen Türk genci için yürüdüler
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Trump'tan Samsung için vergi sinyali
        Trump'tan Samsung için vergi sinyali
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Fenerbahçe Beko finalde!

        Benzer Haberler

        Bursa'da eski tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da eski tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
        İnegöl'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        İnegöl'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da mobilya imalathanesindeki yangın söndürüldü
        Bursa'da mobilya imalathanesindeki yangın söndürüldü
        Bursa'da orman ürünleri fabrikasındaki yangın söndürüldü
        Bursa'da orman ürünleri fabrikasındaki yangın söndürüldü
        Bursa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Bursa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi öncesi start seremonisi yapıldı
        Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi öncesi start seremonisi yapıldı