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        Bursa'da taksiciyi silahla gasbeden şüpheli tutuklandı

        Bursa'da bindiği taksinin şoförünü silah zoruyla gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 12:46 Güncelleme: 24.05.2025 - 12:46
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        Bursa'da taksiciyi silahla gasbeden şüpheli tutuklandı
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        Bursa'da bindiği taksinin şoförünü silah zoruyla gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ne taksi çağıran B.G, M.Y. idaresindeki taksiyle bir arkadaşını Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'ne bıraktı.

        Daha sonra seyir halindeki bir aracın sürücüsüne sinirlenen B.G, taksiciden aracı takip etmesini istedi.

        Bunun üzerine şüpheli ile taksinin şoförü M.Y. tartışmaya başladı.

        Bu sırada belindeki tabancayı çıkaran B.G, tehdit ettiği taksici M.Y'nin cebindeki bir miktar parayı gasbederek kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki güvenlik ve araç içi kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlı B.G'yi yakaladı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelinin taksi şoförü M.Y'yi silahla tehdit ettiği anlar, araç içi kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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