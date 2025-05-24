Bursa'da taksiciyi silahla gasbeden şüpheli tutuklandı

Bu sırada belindeki tabancayı çıkaran B.G, tehdit ettiği taksici M.Y'nin cebindeki bir miktar parayı gasbederek kaçtı.

Bunun üzerine şüpheli ile taksinin şoförü M.Y. tartışmaya başladı.

Daha sonra seyir halindeki bir aracın sürücüsüne sinirlenen B.G, taksiciden aracı takip etmesini istedi.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ne taksi çağıran B.G, M.Y. idaresindeki taksiyle bir arkadaşını Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'ne bıraktı.

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