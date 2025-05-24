Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nin ilk etabı tamamlandı

Rallinin ilk gününde 8 kilometre uzunluğundaki Bursa Büyükşehir Belediyesi (Orhaneli) etabı ile 26 km uzunluğundaki Petrol Ofisi Maxima (Dağgüney) etapları ikişer kez geçildi.

Go-kart pistinde geçirdiği kazanın ardından yaşamını yitiren eski sporcu ve yönetici Ömer Tolon'un adının verildiği sezonun üçüncü rallisine, 59 otomobil ve 118 sporcu katıldı.

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde ilk günü sona erdi.

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