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        Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nin ilk etabı tamamlandı

        Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde ilk günü sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 22:24 Güncelleme: 24.05.2025 - 22:25
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        Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nin ilk etabı tamamlandı
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        Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde ilk günü sona erdi.

        Go-kart pistinde geçirdiği kazanın ardından yaşamını yitiren eski sporcu ve yönetici Ömer Tolon'un adının verildiği sezonun üçüncü rallisine, 59 otomobil ve 118 sporcu katıldı.

        Rallinin ilk gününde 8 kilometre uzunluğundaki Bursa Büyükşehir Belediyesi (Orhaneli) etabı ile 26 km uzunluğundaki Petrol Ofisi Maxima (Dağgüney) etapları ikişer kez geçildi.

        Sporcular ilk günün son etabını Bursa Büyükşehir Belediyesi Otokros Pisti'ndeki seyirci özel etabıyla tamamladı.

        Organizasyon, yarın sona erecek

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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