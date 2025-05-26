Mudanya'da cağ kebabı etkinliği düzenlendi
Bursa'nın Mudanya ilçesinde cağ kebabı etkinliği düzenlendi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde cağ kebabı etkinliği düzenlendi.
Mudanya-Güzelyalı Erzurumlular Yardımlaşma ve Kültür Derneğince düzenlenen buluşmada, 70 kilogramlık cağ kebabı misafirlere ikram edildi.
Dernek Başkanı Yalçın Yılmaz, etkinliği yıllardır sürdürdüklerini belirterek, "Herkesi cağ kebabımızın tadına bakmaya ve çay içmeye bekleriz." dedi.
Etkinlik kapsamında halk ozanları da türküleriyle programa renk kattı.
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