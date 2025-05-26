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        Mudanya'da cağ kebabı etkinliği düzenlendi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde cağ kebabı etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 09:44 Güncelleme: 26.05.2025 - 09:44
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        Mudanya'da cağ kebabı etkinliği düzenlendi
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde cağ kebabı etkinliği düzenlendi.

        Mudanya-Güzelyalı Erzurumlular Yardımlaşma ve Kültür Derneğince düzenlenen buluşmada, 70 kilogramlık cağ kebabı misafirlere ikram edildi.

        Dernek Başkanı Yalçın Yılmaz, etkinliği yıllardır sürdürdüklerini belirterek, "Herkesi cağ kebabımızın tadına bakmaya ve çay içmeye bekleriz." dedi.

        Etkinlik kapsamında halk ozanları da türküleriyle programa renk kattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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