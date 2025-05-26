GÜNCELLEME - Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu

Bölgeye gelen ekipler, bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi kıyıya çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Kumyaka Mahallesi Çanaklıçeşme Koyu kıyısından yaklaşık 100 metre açıkta, hareketsiz bir kişinin olduğuna ilişkin ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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