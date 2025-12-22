Bursa'da trafikte kadın sürücüye saldıran şüpheli tutuklandı
Bursa'da, trafikte tartıştığı kadın sürücünün aracına zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Bursa'da, trafikte tartıştığı kadın sürücünün aracına zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Polis ekipleri, Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur'un, bir kişinin trafikte yol verme tartışması sonrası aracına zarar verdiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, görüntülerden kimlik bilgilerini tespit ettiği sürücü A.G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bodur, zanlının aracına saldırdığı görüntüleri dün sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.