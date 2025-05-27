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        Bursa Şehir Hastanesinde yanık izi için tedavi gören hastaya botoks yöntemi uygulandı

        Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde yanık izi için tedavi gören hastaya uygulanan botoks yöntemi, olumlu sonuç verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:55 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:05
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        Bursa Şehir Hastanesinde yanık izi için tedavi gören hastaya botoks yöntemi uygulandı
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        Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde yanık izi için tedavi gören hastaya uygulanan botoks yöntemi, olumlu sonuç verdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2017'de tiner tenekesinin patlaması sonucu vücudunda derin yanıklar meydana gelen Cengiz Özgülmez (17), ikamet ettiği İzmir'de 8 yıl tedavi gördü.

        Özgülmez, bacaklarındaki yanık izlerinin geçmemesi üzerine, doktorunun tavsiyesiyle Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezine başvurdu.

        Çocuk Yanık Sorumlusu Doç. Dr. Sabriye Dayı tarafından Özgülmez'e burada lazer tedavisinin yanında botoks da uygulandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Dayı, genelde kozmetik alanda uygulanan botoksu yanık vakalarında yeni bir tedavi yöntemi olarak kullanmaya başladıklarını bildirdi.

        İlk sonuçların olumlu olduğunu belirten Dayı, şunları kaydetti:

        "Bu tedaviyi 'kasılma ya da büzüşme durumu' dediğimiz, eklemini kullanamama durumlarında uyguladığımızda, o eklem fonksiyonunun oldukça iyi açıldığını gözlemekteyiz. 'Kontraktür (kas esnekliği kaybı)' dediğimiz olaylarda veya kaşıntıda da gerçekten çok faydasını görüyoruz. Ayrıca 'skar' dediğimiz yanık sonrası oluşan, aşırı doku olan bölümlerde onların da inceldiğini, renginin normalleştiğini görmekteyiz. Hastalarımızdan bu yönde çok olumlu dönüşler anlamaktayız."

        Özgülmez de burada birer kez lazer ve botoks tedavisi gördüğünü ifade ederek, gözle görülür değişim yaşadığını dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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