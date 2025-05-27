Bursa'da otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Serhat A. (23) idaresindeki 16 AOS 393 plakalı minibüs, Alanyurt-Yenişehir kara yolunda Orhan Ç. yönetimindeki 16 KRJ 47 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan minibüs şoförü Serhat A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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