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        BUÜ öğrencileri bitirme projelerini sergiledi

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri bitirme projesi sergisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:56 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:33
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        BUÜ öğrencileri bitirme projelerini sergiledi
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        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri bitirme projesi sergisi düzenledi.

        Görükle Yerleşkesi'nde düzenlenen sergide, grafik tasarım başta olmak üzere tekstil, moda tasarımı, makina, kalıpçılık ve peyzaj bölümü öğrencileri yıl boyunca tasarladıkları projeleri tanıttı, akademisyenlerin sorularını cevapladı.

        Sergide öğrencilerin tekstil, teknoloji, gıda, temizlik ve sanat gibi çeşitli alanlarda tasarladığı projeler notlandırıldı.

        BUÜ Teknik Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, yaptığı açıklamada, öğrencilerin bitirme projesiyle ekim ayında görevlendirildiğini ve yıl boyu bu projeler üzerinde çalıştıklarını anlattı.

        Bu çalışmalar sırasında her grubun sektörün önde gelen kuruluşlarından, tecrübeli sektör temsilcilerinden ve akademisyenlerden mentörlük alarak projelerini yürüttüklerini aktaran Karahan, "Mayıs ayının üçüncü ya da dördüncü haftasında burada sergiliyoruz. Bu sergiyi öğrencilerimizin sosyal etkinlikleriyle de birleştiriyoruz ve güzel, keyifli, motive edici bir ortam oluşuyor." dedi.

        Karahan, öğrencilerin tasarımlarında kurumsal kimlik oluşturabilmelerine önem verdiklerini ifade ederek, sıfırdan bir marka oluşturarak bu markanın ürün, tanıtım, broşür gibi tüm detaylarını kendileri tasarladıklarını aktardı.

        Geçmişte bazı öğrencilerin geliştirdikleri projeleri hayata geçirme fırsatı bulduklarını anlatan Karahan, şöyle konuştu:

        "Örneğin geçen yıl moda tasarım programı, yıl içi yaptığı bu projelerden bir firmaya koleksiyon verme başarısı gösterdi. Diğer bazı bölümlerimizde buna benzer başarı hikayeleri oluşuyor. Örneğin Ulu Fight, geçen yıl Teknofest'e katılma şansı yakaladı ve Türkiye genelinde 18. olma başarısı gösterdi. Yine öğrencilerimizin yaptığı çeşitli dron nitelikli çalışmalar, modüler güneş enerjisi panelleri, çeşitli toma araçlarının yapay zeka destekli maketleri gibi projeler var. Tekstil tarafında geri dönüşümden elde edilmiş testin ürünleri ya da moda tasarım ve geri dönüşüm temalı ürünleri var. Öğrencilerimizi yeni bir ürün geliştirme konusunda destekliyoruz. Bu yeni ürünü geliştirirken de hem çevresel etkileri hem de yeşil üretim prensiplerini öğreterek bu ürünleri ortaya koymalarını destekliyoruz."

        BUÜ Teknik Bilimler Yüksekokulu Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Gültekin Erdal ise bu projenin bu yıl 17'nci kez düzenlediğini aktardı.

        Öğrencilerin kıyafetleri, konuşma şekli, stantları, tasarımı, ürünleri yerleştirmesi gibi bütün açılardan bir profesyonel satıcı gibi markalarını tanıtmalarını beklediklerini söyleyen Erdal, şöyle konuştu:

        "Her grup, kendi ürününü nasıl piyasada satılacağı konusunda bize bilgi vermeye çalışıyor. Bu gruplar için dışarıdan mentörlerimiz bulunuyor. Onları değerlendirecek, onlara yön verecek profesyonel grafik tasarımcılar ya da sektör elemanı bulunmakta. Bunlar öğrencilerimize yapacağı çalışmaların logolarının, ambalajlarının, renklerinin belirlenmesinde destek oluyorlar. Mentörlerimiz kendi üniversitemizde derslerine giren hocalardan seçmiyoruz. Piyasada halihazırda çalışan kendi ajansını kurmuş, önemli sektör çalışanları, yöneticileri, yurt dışında şirketini kurmuş tasarımcılar. Bunların hepsini biz öğrencilerimize mentör olarak yardım etmelerini rica ediyoruz. Onlar da sağ olsunlar kabul ediyorlar."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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