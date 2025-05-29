İznik'te öğrencilerden sahil temizliği

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama Yapım Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler sahildeki atıkları topladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İznik Elbeyli İlkokulu öğrencileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Doğa için buluşuyoruz" temasıyla düzenlediği Çevre Haftası Şenliği kapsamında İznik İnciraltı Halk Plajı'nda kıyı temizliği yaptı.

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