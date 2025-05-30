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        Mudanya Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı

        Mudanya İlçe Milli Eğitime bağlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü öğretmen ve usta öğreticileri tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 09:17 Güncelleme: 30.05.2025 - 09:17
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        Mudanya Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı
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        Mudanya İlçe Milli Eğitime bağlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü öğretmen ve usta öğreticileri tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

        Mudanya Mütareke Meydanı'ndaki serginin açılışına Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman, Halk Eğitim Müdürü İrfan Bülbül ile diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

        Program protokol üyelerinin stantları ziyaretiyle sona erdi.

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