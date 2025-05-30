Multiple Skleroz hastalığında erken tanı önemli

Bursa Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özden Kamışlı, Multiple Skleroz (MS) hastalığında tedaviye erken aşamalarda başlandığı takdirde hastaların günlük hayatta yaşam kalitelerini koruyacağını bildirdi.

Kamışlı, 30 Mayıs Dünya MS Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, MS'in bağışıklık sisteminin sinir sistemine saldırmasıyla gelişen kronik bir hastalık olduğunu aktardı.

Dünyada yaklaşık 2,8 milyon MS hastası olduğunu belirten Kamışlı, bu hastalığın genellikle 20 ila 40 yaş arasındaki kişileri etkilediğini, ancak çocukluk döneminde ya da ileri yaşta da ortaya çıkabildiğini ifade etti.

Kamışlı, MS hastalığının kadınlarda görülme sıklığının erkeklere göre 1,5 kat fazla olduğunu bildirdi.

MS hastalarının çeşitli şikayetlerle doktorlara başvurduğunu belirten Kamışlı, şunları kaydetti:

"Bunlar arasında görme bozukluğu, kol ve bacakta kuvvetsizlik, uyuşmalar, dengesizlik, yürüme bozukluğu, idrar problemleri veya aşırı yorgunluk ve halsizlik hali bulunmaktadır. MS ataklarla seyredebilir ve genellikle en sık görülen formu budur. Birdenbire bir şikayet ortaya çıkar ve zamanla azalır veya kaybolur. Bir de 'progresif' dediğimiz ilerleyici formu vardır. Bu ilerleyici formda hastalık yavaş yavaş ilerlemektedir. MS her hastada farklı seyreder. Bu nedenle tek tip MS hastalığından bahsetmek mümkün değil."