Mudanya'da Bilim Şenliği düzenlendi

Şenliğin açılışında konuşan Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, öğrencilerin hayal gücü ve bilimsel meraklarının, eğitimde yaratıcılığı artırdığını ifade ederek, öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.