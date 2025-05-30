Bursa'da çiftlik evinde öldürülen gencin cenazesi defnedildi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çiftlik evinde öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çiftlik evinde öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi.
Kırsal Üreğil Mahallesi'ndeki çiftlik evinde, dün babası Ali Karaman tarafından kanlar içinde hareketsiz halde bulunan Mustafa Karaman'ın (25) cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak evine getirildi.
Burada helallik alınmasının ardından Karaman için Muhammedül Emin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Karaman'ın naaşı, Yeni Mezarlık'a defnedildi.
Bu sırada Karaman'ın annesi Nuray Karaman'ın güçlükle ayakta durduğu gözlendi.
Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlenmiş, olayla ilgili şüpheliler M.G. ve N.P. gözaltına alınmıştı.
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