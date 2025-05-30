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        Bursa'da çiftlik evinde öldürülen gencin cenazesi defnedildi

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çiftlik evinde öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:38 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:38
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        Bursa'da çiftlik evinde öldürülen gencin cenazesi defnedildi
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çiftlik evinde öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi.

        Kırsal Üreğil Mahallesi'ndeki çiftlik evinde, dün babası Ali Karaman tarafından kanlar içinde hareketsiz halde bulunan Mustafa Karaman'ın (25) cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak evine getirildi.

        Burada helallik alınmasının ardından Karaman için Muhammedül Emin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Karaman'ın naaşı, Yeni Mezarlık'a defnedildi.

        Bu sırada Karaman'ın annesi Nuray Karaman'ın güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

        Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlenmiş, olayla ilgili şüpheliler M.G. ve N.P. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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