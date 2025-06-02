Bursa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin kırsal Çeltikçi Mahallesi'ndeki arazide bir konteynerde olduğunu tespit etti.

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