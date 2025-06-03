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        Bursa'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında inceleme yapıldı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, kurban bayramı öncesinde hayvan pazarında incelemelerde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 13:19 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:19
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        Bursa'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında inceleme yapıldı
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, kurban bayramı öncesinde hayvan pazarında incelemelerde bulunuldu.

        Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Karabekirpaşa Mahallesi Kömür Sokak'ta kurulan hayvan pazarını ziyaret etti.

        Burada satıcılarla ve vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinleyen Tayır, "Dağ ilçeleri ve yöremizde yetişen hayvanlarımız arazide otluyor. Hazır yem yerine ot yiyerek besleniyor. Bu yüzden eti leziz oluyor. Bursa ve diğer ilçelerden gelen vatandaşlar tarafından Orhaneli Kurban Pazarı tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

        Tayır, kurbanlık almak isteyen vatandaşlarla satıcılar arasında aracılık yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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