Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da Yeşilçam oyuncularının fotoğraflarının kozalarla süslendiği sergi açıldı

        Bursalı sanatçı Belgin Ersavaş'ın Yeşilçam'ın usta oyuncularının fotoğraflarını Bursa'da yetişen ipek böceği kozalarıyla süsleyerek hazırladığı "Yeşilçam ve Kozanın Dansı Nostalji" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 12:29 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da Yeşilçam oyuncularının fotoğraflarının kozalarla süslendiği sergi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursalı sanatçı Belgin Ersavaş'ın Yeşilçam'ın usta oyuncularının fotoğraflarını Bursa'da yetişen ipek böceği kozalarıyla süsleyerek hazırladığı "Yeşilçam ve Kozanın Dansı Nostalji" sergisi açıldı.

        Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde, sanatçının Yeşilçam oyuncularının fotoğraflarını kozalarla birleştirdiği eserler sergilendi.

        Tarık Akan, Türkan Şoray, Adile Naşit, Ediz Hun, Filiz Akın gibi sanatçıların fotoğraflarında uygun yerlere kozalar yerleştiren Ersavaş, bazı eserleri de tarihi kadın başlıklarıyla süsledi.

        Sergi hakkında bilgi veren Ersavaş, "Bursa ipek böceği kozasını unutturmamaya, gelenek ve kültürümüze sahip çıkmaya çalışıyorum. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin ışığında yetişmiş bir sanatçı olarak sanatımı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Kendi servetini edinen en zenginler
        Kendi servetini edinen en zenginler

        Benzer Haberler

        İnegöl'de Roman öğrenciler Gezici Kütüphane'yle buluştu
        İnegöl'de Roman öğrenciler Gezici Kütüphane'yle buluştu
        Yeşile bürünen 'beyaz cennet' yaza hazır; orman köşkleri ve barakalara ilgi...
        Yeşile bürünen 'beyaz cennet' yaza hazır; orman köşkleri ve barakalara ilgi...
        KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, Bursa'da KOBİ'leri bilgilendirme toplantısına...
        KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, Bursa'da KOBİ'leri bilgilendirme toplantısına...
        Kuzey Ege ve Güney Marmara'nın mavi bayraklı plajları yaz sezonuna hazır
        Kuzey Ege ve Güney Marmara'nın mavi bayraklı plajları yaz sezonuna hazır
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi operasyonla yakalandı
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi operasyonla yakalandı
        Bursa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bursa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı