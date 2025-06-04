Bursa'da "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla deniz dibi temizliği yapıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Tirilye, Arnavutköy ve Güzelyalı limanlarında Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Çalışmalarda 1700 kilogram katı atık denizden çıkarılarak çevre kirliliğine dikkat çekildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde düzenlenen çalışmada, Dalış Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Şahin yönetiminde dalgıç ekibi görev aldı. Mudanya Mütareke Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara dalgıçların kullandığı ekipmanlar tanıtıldı, denizden çıkarılan atıklar sergilendi.

Etkinliğe Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Emniyet Müdürü Atakan Ateşli ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz katıldı. Deniz dibinden plastik, metal ve cam gibi çeşitli atıkların çıkarıldığı temizlik faaliyetinde çevre bilinci oluşturulması amaçlandı.

Yetkililer, vatandaşları doğayı ve denizleri koruma konusunda daha duyarlı olmaya çağırırken, Sahil Güvenlik ekipleri benzer çalışmaların farklı bölgelerde de sürdürüleceğini belirtti.