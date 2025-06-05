Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan mühendis, manevi tazminat davasını kazandı

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'da geçen yıl sahipsiz köpeklerin saldırması sonucu yaralanan Furkan Kara, ilgili kurumlara açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

Nilüfer Belediyesi sınırlarındaki Balat Mahallesi'nde geçen yıl 11 Mayıs'ta kaldırımda yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan makine mühendisi Furkan Kara (27), bacağından yaralandı.

Yakınlarının yardımıyla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülen Kara'ya tedavisinin ardından 4 doz kuduz aşısı uygulandı.

Olayla ilgili sorumluların tespiti ve cezalandırılması için suç duyurusunda bulunan Kara, avukatı aracılığıyla da "idarenin hizmet kusurunun bulunduğunu" ileri sürerek, uğramış olduğu zararlara karşılık Nilüfer Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Valiliğine dava açtı.

Kara, avukatı Abdullah Kara aracılığıyla sunduğu dava dilekçesinde, 30 bin lira manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılardan alınarak tarafına ödenmesini talep etti.

Davanın kabulüne karar veren Bursa 3. İdare Mahkemesi, söz konusu 3 kurumun Kara'ya müşterek olarak 30 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Sahipsiz hayvanlara ilişkin sorumluluğun ilgili idarelerde olduğu vurgulanan kararda, şu ifadelere yer verildi: "Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'nin 7'nci maddesiyle sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınması görevi ayrımı yapılmadan davalı idarelere verildiğinden, davacının uğradığı zararın, davalı idarelerin yürütmekle yükümlü kılındığı kamu hizmetini etkin bir şekilde yürütmemiş olmasına bağlı olarak oluştuğu, oluşan zarar ile eylem arasında uygun illiyet bağının kurulduğu ve davalı idarelerin sorumluluğu bulunduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır." Kara'ya manevi tazminat ödenmesine hükmedilen kararda, davacının olay sebebiyle duyduğu acı ve ızdırabı kısmen de olsa karşılayabilmek amacıyla, olayın meydana geliş şekli, tarihi, kusurun niteliği, oranı, davacının sosyal durumu da dikkate alınarak, 30 bin lira manevi tazminatın davalı idareler tarafından başvuru tarihi olan 1 Temmuz 2024'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle davacıya ödenmesi gerektiği sonucuna varıldığı kaydedildi.

- "Olayın bende bıraktığı manevi hasar daha büyüktü" Furkan Kara, AA muhabirine olay günü markete gitmek için evden çıktığı sırada yaklaşık 8-9 sahipsiz köpeğin üzerine geldiğini gördüğünü anlattı. Köpekleri bölgede toplu halde sıkça gördüğünü dile getiren Kara, "Çok da umursamadım açıkçası ama etrafımı sarıp havlamaya başladılar ve bir tanesi aniden sol arka taraftan bacağımı ısırınca o anki acıyla dengemi kaybedip düştüm. Sinirle ve can havliyle ben de onların üzerine yürümeye çalıştım ve bir şekilde onları kaçırtabildim. Daha sonrasında hızlıca hastaneye gittim ve tedavi sürecim başladı." diye konuştu. Kara, yaralarının iyileştiğini belirterek şunları kaydetti: "Olayın bende bıraktığı manevi hasar daha büyüktü. Şu anda gerçekten bir sokak hayvanı gördüğüm zaman çok fazla sevmek, çok fazla dokunmak istemiyorum ki şu güne kadar birçok defa kedi ve köpek besledim evimde. Benim yerimde daha küçük bir çocuk veya yaşlı bir insan olsa kendini savunamayabilirdi. Bu hayvanların sokakta yaşamaması taraftarıyım açıkçası."