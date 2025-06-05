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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili dolayısıyla yoğunluk başladı

        Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 13:54 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:54
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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili dolayısıyla yoğunluk başladı
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        Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

        Otoyollarda ve kara yollarında 4 günlük tatil izni için yola çıkanların oluşturduğu hareketlilik başladı.

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde ve özellikle İzmir yönünde zaman zaman yoğunluk gözleniyor.

        Tatilcilerin seyahatlerini sorunsuz geçirmesi amacıyla emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Yollardaki yoğunluk dronla havadan kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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