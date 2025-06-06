Bursa Valisi Ayyıldız'dan Kurban Bayramı mesajı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, bayramların sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularının tazelendiği, dargınlıkların unutulup gönüllerin buluştuğu müstesna zamanlar olduğunu bildirdi.

Kurban Bayramı'nın sadece bir ibadet değil, aynı zamanda Allah'a teslimiyetin, millet olarak birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün güçlü bir yansıması olduğunu belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Bu mukaddes günlerde ihtiyaç sahiplerini gözetmek, yetimlerin başını okşamak, yaşlılarımızı ve yalnız kalan vatandaşlarımızı ziyaret ederek gönüllerini almak, bizleri millet yapan değerlerin başında gelir. Bursa Valiliği olarak, vatandaşlarımızın bayramı sağlık, huzur ve güven içerisinde geçirmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Emniyet, jandarma, sağlık ve diğer görevli personelimiz bayram boyunca görevlerinin başında olacak, sizlerin huzuru ve güvenliği için özveriyle çalışacaktır.