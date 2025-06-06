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        Bursa'da kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuk için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 22:48 Güncelleme: 06.06.2025 - 22:48
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        Bursa'da kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuk için arama çalışması başlatıldı.

        İlçeye bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan Burak Koçak (13) dün sabah saatlerinde okula gitmek için evden ayrıldı.

        Koçak'a ulaşamayan ailesinin ihbarıyla bölgede AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        İki gündür kendisinden haber alınamayan Koçak'ın okul çantasının mahalle çıkışında bulunduğu öğrenildi.

        Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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