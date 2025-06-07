Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 09:36 Güncelleme: 07.06.2025 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Baran A. (20) idaresindeki 06 CDY 287 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak ile Bizim Sokak kesişiminde Fehim D. (35) yönetimindeki 16 BBF 777 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu, Fehim D’nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Kerem A. (10) yaralandı.

        Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Umut balonları bırakılmıştı... 5 yaşındaki Elif Azra'dan acı haber!
        Umut balonları bırakılmıştı... 5 yaşındaki Elif Azra'dan acı haber!
        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek elektrik akımına kapıldı
        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek elektrik akımına kapıldı
        Anne ve kızı kilitli odada ölü bulundu
        Anne ve kızı kilitli odada ölü bulundu
        Yurt genelinde sıcaklık 30'ların üzerinde! Ateş gibi bir cumartesi!
        Yurt genelinde sıcaklık 30'ların üzerinde! Ateş gibi bir cumartesi!
        Telefonda 3 kişiyi 1 milyon dolandırdı
        Telefonda 3 kişiyi 1 milyon dolandırdı
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed'e faiz indirimi baskısı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed'e faiz indirimi baskısı
        Fenerbahçe'den yıldız hamleleri: Vlahovic, Sane!
        Fenerbahçe'den yıldız hamleleri: Vlahovic, Sane!
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        İşte en değerli 10 Türk!
        İşte en değerli 10 Türk!
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!
        Saldırıların gölgesinde bayram
        Saldırıların gölgesinde bayram
        PSG'den Arda Güler hamlesi!
        PSG'den Arda Güler hamlesi!
        Trump, Elon Musk'ın "aklını kaçırdığını" söyledi
        Trump, Elon Musk'ın "aklını kaçırdığını" söyledi
        Kurban eti girmeyen ev yok
        Kurban eti girmeyen ev yok
        Saçlarını pembeye boyadı
        Saçlarını pembeye boyadı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı açıkladı!
        Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı açıkladı!
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı

        Benzer Haberler

        Bursa'da kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı
        Bursa'da kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı
        Telefonla aradığı 3 kişiyi 1 milyon TL dolandıran şüpheli tutuklandı
        Telefonla aradığı 3 kişiyi 1 milyon TL dolandıran şüpheli tutuklandı
        Kaçan keçiyi motosikletle yakalayıp omuzlarında pazara getirdiler
        Kaçan keçiyi motosikletle yakalayıp omuzlarında pazara getirdiler
        Kurban kesilen bahçede bıçağın üzerine düşen Çınar ağır yaralandı
        Kurban kesilen bahçede bıçağın üzerine düşen Çınar ağır yaralandı
        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Kütahya'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
        Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Kütahya'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
        Nesli tehlike altındaki Bozkurt, Bursa'da fotokapana yakalandı
        Nesli tehlike altındaki Bozkurt, Bursa'da fotokapana yakalandı