İnegöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Baran A. (20) idaresindeki 06 CDY 287 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak ile Bizim Sokak kesişiminde Fehim D. (35) yönetimindeki 16 BBF 777 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu, Fehim D’nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Kerem A. (10) yaralandı.

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