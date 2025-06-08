Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 00:50 Güncelleme: 08.06.2025 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

        O.Ç. ile K.T. ve N.K. Halitpaşa Mahallesi’ndeki Şeref Sokağı'nda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ç. yanında taşıdığı bıçakla K.T. ve N.K'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken N.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Şüpheli O.Ç, olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bizim Çocuklar'dan hatasız prova!
        Bizim Çocuklar'dan hatasız prova!
        Siirt’te düğün salonunda 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
        Siirt’te düğün salonunda 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
        İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki erkek çocuk yaralandı
        İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki erkek çocuk yaralandı
        Zeyrek’in kızı yaşananları anlattı
        Zeyrek’in kızı yaşananları anlattı
        Trump'tan Musk'a: Saygısız!
        Trump'tan Musk'a: Saygısız!
        Pakistan'dan J-35 hamlesi
        Pakistan'dan J-35 hamlesi
        'Bu bayram onların bayramı'
        'Bu bayram onların bayramı'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e telefon
        Güney Koreli fenomeni taciz etti tutuklandı!
        Güney Koreli fenomeni taciz etti tutuklandı!
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        "İsrail'e ait nükleer tesis bilgileri İran'da"
        "İsrail'e ait nükleer tesis bilgileri İran'da"
        Düğün yolunda ölüm! Gözyaşları sel oldu!
        Düğün yolunda ölüm! Gözyaşları sel oldu!
        Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı
        Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı
        Rekortmen yine yolcu!
        Rekortmen yine yolcu!
        "Enerjide tam bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"
        "Enerjide tam bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"

        Benzer Haberler

        Bursa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
        Bursa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
        İskeleden denize atlayan Abdulhamit boğuldu, onu kurtarmak isteyen kişi son...
        İskeleden denize atlayan Abdulhamit boğuldu, onu kurtarmak isteyen kişi son...
        Kayıp ortaokul öğrencisi Burak'ı 94 kişilik ekip arıyor (6)
        Kayıp ortaokul öğrencisi Burak'ı 94 kişilik ekip arıyor (6)
        Sahibinden kaçan koçun, bir villanın bahçesindeki havuza girdiği anlar kame...
        Sahibinden kaçan koçun, bir villanın bahçesindeki havuza girdiği anlar kame...
        Bursa'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da denize giren iki kardeşten biri boğuldu
        Bursa'da denize giren iki kardeşten biri boğuldu