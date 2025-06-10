Bursa'da 23 tarım işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 23 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 23 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kırsal Çayırlı Mahallesi'nde, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphelenilen 23 tarım işçisi, Yenişehir ve İnegöl'deki hastanelere kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.