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        Bursa'da bir evin bahçesinde yakalanan oluklu kertenkele doğaya salındı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde evin bahçesinde yakalanan oluklu kertenkele itfaiye ekiplerince doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 17:24 Güncelleme: 11.06.2025 - 17:24
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        Bursa'da bir evin bahçesinde yakalanan oluklu kertenkele doğaya salındı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde evin bahçesinde yakalanan oluklu kertenkele itfaiye ekiplerince doğaya salındı.

        Cerrah Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki su oluğundan ses geldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye erlerinin müdahalesinin ardından su oluğundaki oluklu kertenkele, bulunduğu yerden çıkartıldı.

        Oluklu kertenkele daha sonra doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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