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        Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 10:21 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:21
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        Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki evde düzensiz göçmenlerin kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Araştırmaların ardından adrese düzenlenen baskında kimliksiz, yasal kalış hakkı bulunmayan 7 yabancı uyruklu yakalandı.

        Araştırmalarını derinleştiren ekipler, düzensiz göçmenlere A.H, Y.K. ve M.S'nin para karşılığı kalacak yer temin ettiklerini belirledi.

        Ekiplerce gözaltına alınan Y.K. ve A.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.K. tutuklandı, A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Polis ekipleri, firari zanlı M.S'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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