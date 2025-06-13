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        Dünya Kadın Mühendisler Günü Konferansı, Bursa'da gerçekleştirilecek

        Bursa'da 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü dolayısıyla "Mühendislikte İşbirliği Gücü" temasıyla konferans gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 13:02 Güncelleme: 13.06.2025 - 13:02
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        Dünya Kadın Mühendisler Günü Konferansı, Bursa'da gerçekleştirilecek
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        Bursa'da 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü dolayısıyla "Mühendislikte İşbirliği Gücü" temasıyla konferans gerçekleştirilecek.

        Tüm Mühendis Kadınlar Derneği (TÜMKAD) tarafından düzenlenecek konferansta, 8 konuşmacı yer alacak.

        "Sınırları Aşıyoruz" adlı ilk panelde, konuşmacı sahneye iki insansı robot ile çıkacak. Ardından "Dönüşüm Öncüsü Kadınlar" panelinde, kadınların dönüşüme öncülük etmeleri ele alınacak.

        Konferans kapsamında, "Daha Güçlü Yarınlar", "Birlikte Çalış, Birlikte Değiştir", "Geleceği Şekillendiren Algoritmalar, İşbirliği ile Geleceği Kodlamak", "İlham Veren Kadınlar" panelleri de gerçekleştirilecek.

        Bir toplantı salonunda konferansla ilgili düzenlenen basın toplantısında, TÜMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, her yıl 23 Haziran'da mühendisliğe ruh, bakış ve vizyon katan kadınları onurlandırdıklarını, görünmeyeni görünür kılmaya çalıştıklarını söyledi.

        Öztürk, Türkiye'de ve Bursa'da 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü'nün kutlanmasına önderlik yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Her yıl konferans katılımcılarımızın çoğalmasının, her yıl daha fazla kadın mühendislerle bir araya gelmenin heyecanını ve onurunu yaşıyoruz. Bu yılki konferansın temasını 'Mühendislikte İşbirliği Gücü' olarak belirledik. Bu temayı sadece bir başlık değil, bir gelecek modeli olarak görüyoruz. Artık mühendislik, yalnızca teknik birikimle değil duygusal zeka, liderlik, toplumsal duyarlılık ve işbirliği kültürüyle yeniden tanımlanıyor. Kadın mühendisler, sahada, üretimde, inovasyonda sadece görev alan değil, yol açan, birleştiren ve dönüştüren kişiler olarak öne çıkıyor."

        Konferansa katılacak konuşmacılara değinen Öztürk, şöyle devam etti:

        "PROSMT Elektronik Kurucu Ortağı Zafer Karamanlı, melek yatırımcı ve girişimci Zeynep Dereli, Koç Holding Dijital Dönüşüm Koordinatörü Hayriye Karadeniz, deneyimlerini anlatacak. Los Angeles'ta düzenlenen 22. Nöro-Teknoloji Kongresi'nde, ABD Merkezli Beyin Haritalama Derneği tarafından verilen prestijli '2025 Golden Axon Leadership' ödülüne layık görülen Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Türker Ergüzel'in sunum yapacak. Yunanistan'dan EIT Manufacturing South East İş Geliştirme ve İnovasyon Müdürü Dr. Vivian Sophou, İngiltere'den Surrey Üniversitesi Yazılım Tanımlı Elektrikli Araçlar, Otonom Araçlar, Filolar ve Altyapı Laboratuarı Direktörü Prof. Dr. Ahu Ece Hartavi Karcı ve Mercedes Benz Türk A.Ş'den Teknik Eğitmen Sultan Arslan, sunumlarını gerçekleştirecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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