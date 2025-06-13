Bursa'da zeytinlikteki kulübede çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlikteki kulübede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlikteki kulübede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Gemlik ile Orhangazi ilçeleri arasındaki zeytinlikte bulunan bir kulübede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Yangının çıkışı nedeni araştırılıyor.
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