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        Bursa'da zeytinlikteki kulübede çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlikteki kulübede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:23 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:23
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        Bursa'da zeytinlikteki kulübede çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlikteki kulübede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Gemlik ile Orhangazi ilçeleri arasındaki zeytinlikte bulunan bir kulübede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.

        Yangının çıkışı nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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