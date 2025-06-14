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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Bursa'da esnafı ziyaret etti

        Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bursa'da esnaf ve partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 18:38 Güncelleme: 14.06.2025 - 18:59
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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Bursa'da esnafı ziyaret etti
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        Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bursa'da esnaf ve partililerle bir araya geldi.

        Tophane Meydanı'nda bir kafede düzenlenen toplantıda gazetecilere açıklamada bulunan Ağıralioğlu, partisinin siyasi münakaşaya girmeyeceğini söyledi.

        Ağıralioğlu, ülke genelinde partisinin il başkanlıklarını açtıklarını hatırlatarak, açılışların bitmek üzere olduğunu kaydetti.

        Programın ardından esnaf ziyareti yapan Ağıralioğlu, daha sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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