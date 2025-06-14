Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Bursa'da esnafı ziyaret etti
Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bursa'da esnaf ve partililerle bir araya geldi.
Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bursa'da esnaf ve partililerle bir araya geldi.
Tophane Meydanı'nda bir kafede düzenlenen toplantıda gazetecilere açıklamada bulunan Ağıralioğlu, partisinin siyasi münakaşaya girmeyeceğini söyledi.
Ağıralioğlu, ülke genelinde partisinin il başkanlıklarını açtıklarını hatırlatarak, açılışların bitmek üzere olduğunu kaydetti.
Programın ardından esnaf ziyareti yapan Ağıralioğlu, daha sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.
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