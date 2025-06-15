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        Mudanya'da "Temiz Deniz" etkinliği yapıldı

        –Mudanya'da düzenlenen "Temiz Deniz" etkinliğinde Marmara Denizi'ndeki kirliliğe dikkat çekildi. Etkinlikte denize açılan 12 metrelik pankartla "Denizime dokunma, Marmara hepimizin" çağrısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 13:36 Güncelleme: 15.06.2025 - 13:36
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        Mudanya'da "Temiz Deniz" etkinliği yapıldı
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        –Mudanya’da düzenlenen “Temiz Deniz” etkinliğinde Marmara Denizi’ndeki kirliliğe dikkat çekildi. Etkinlikte denize açılan 12 metrelik pankartla “Denizime dokunma, Marmara hepimizin” çağrısı yapıldı.

        Çevre Haftası kapsamında Mudanya Belediyesi öncülüğünde, Demeter Eşitlikçi Kadınlar Derneği, Marmara Değişim Elçileri ve Bursa Su Kolektifi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, çevre gönüllüleri Mudanya Mütareke Meydanı’nda bir araya geldi.

        Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Marmara Denizi’nin ekolojik dengesinin tehdit altında olduğunu belirterek, “Bu çevre bizlere sadece miras değil, aynı zamanda geleceğimizin emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak zorundayız.” dedi.

        Belediye Meclis Üyesi ve Demeter Derneği Başkanı Nilgün Arslanoğlu ise Marmara’daki müsilaj sorununa dikkati çekerek, çevre kirliliğinin doğal yaşam kadar sosyal adaleti de tehdit ettiğini vurguladı.

        Etkinlikte çevre gönüllüleri denize girerek yüzeyde 12 metrelik “Denizime Dokunma, Marmara Hepimizin” yazılı pankart açtı. Sahildeki vatandaşlar eyleme alkışlarla destek verdi. Etkinlik, deniz kirliliğine dikkat çeken fotoğraf sergisiyle sona erdi.

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