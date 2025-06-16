Bursa'da yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolda yürürken motosikletli şüphelinin bıçaklı saldırısına uğrayan kişi tedavi altına alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolda yürürken motosikletli şüphelinin bıçaklı saldırısına uğrayan kişi tedavi altına alındı.
Hacı İlyas Mahallesi 3. Dinç Sokak'ta yürüyen Y.A. (46), yanına yaklaşan motosikletli bir şüpheli tarafından boğazından bıçaklandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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