Bursa'da yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hacı İlyas Mahallesi 3. Dinç Sokak'ta yürüyen Y.A. (46), yanına yaklaşan motosikletli bir şüpheli tarafından boğazından bıçaklandı.

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