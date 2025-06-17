Bursa'da çalışanını dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Bir süre sonra iş yeri sahibi A.B. (47), B.Ç'nin telefonuyla internet bankacılığını kullanarak çeşitli bankalardan 817 bin 281 lira kredi çekip, parayı kendi hesabına aktardı.

Bursa'da yanında çalışan kişinin telefonundan internet bankacılığını kullanarak 817 bin 281 liralık kredi çekip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

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