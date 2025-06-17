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        Bursa'da çalışanını dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı

        Bursa'da yanında çalışan kişinin telefonundan internet bankacılığını kullanarak 817 bin 281 liralık kredi çekip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 15:01 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:01
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        Bursa'da çalışanını dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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        Bursa'da yanında çalışan kişinin telefonundan internet bankacılığını kullanarak 817 bin 281 liralık kredi çekip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Müşteki B.Ç. (38), internet üzerinden başvuru yaptığı iş yerinde çalışmaya başladı.

        Bir süre sonra iş yeri sahibi A.B. (47), B.Ç'nin telefonuyla internet bankacılığını kullanarak çeşitli bankalardan 817 bin 281 lira kredi çekip, parayı kendi hesabına aktardı.

        Daha sonra dolandırıldığını anlayan B.Ç, polise ihbarda bulundu.

        Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.B’yi gözaltına aldı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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