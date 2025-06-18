Bursa'da yerleşim yeri yakınındaki anız yangını söndürüldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Güneştepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, geniş alanda etkili oldu.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yerleşim yeri yakınındaki yangın söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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