Bursa'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yeniceköy Mahallesi'ndeki çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İnegöl itfaiyesi ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
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