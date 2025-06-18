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        Bursa'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 18:58 Güncelleme: 18.06.2025 - 19:05
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        Bursa'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Yeniceköy Mahallesi'ndeki çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İnegöl itfaiyesi ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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