GÜNCELLEME 4- Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Havadan müdahale gerçekleştiren 9 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağının gün batımı dolayısıyla üslerine döndüğü bildirildi.

Yangına çevre illerden gelen destek ekiplerin yanı sıra 33 arazöz, 10 su tankeri, 1 TOMA, 4 iş makinesi, 121 araç ve 388 personelle müdahale ediliyor.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

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