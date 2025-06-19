İnegöl'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangın sonrası tesiste hasar oluştu.
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