Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegöl'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 08:49 Güncelleme: 19.06.2025 - 08:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöl'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

        Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangın sonrası tesiste hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        "Trump İran'a saldırı planını gizlice onayladı" iddiası
        "Trump İran'a saldırı planını gizlice onayladı" iddiası
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet!
        Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Husumetlisi zannedip, kardeşini öldürdü!
        Husumetlisi zannedip, kardeşini öldürdü!
        Son dakika güvenlik iptali
        Son dakika güvenlik iptali
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları
        İşsizlik maaşında koda dikkat!
        İşsizlik maaşında koda dikkat!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Potanın Perileri Fransa'ya mağlup!
        Potanın Perileri Fransa'ya mağlup!

        Benzer Haberler

        Bursa'da orman yangını (9)
        Bursa'da orman yangını (9)
        Bursa'da apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
        Bursa'da orman yangını (8)
        Bursa'da orman yangını (8)
        Bursa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da orman yangını (7)
        Bursa'da orman yangını (7)