Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da trafik kazasının ardından çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan kavgada aynı aileden 5 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:11 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da trafik kazasının ardından çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan kavgada aynı aileden 5 kişi bıçakla yaralandı.

        Metin E. (47) idaresindeki 16 RG 955 plakalı otomobil, ​​​​​​​İsabey Mahallesi'nde karşı yönden gelen F.A'nın (32) kullandığı 16 AC 0082 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin E, eşi Ayşe E. (42) ile oğulları Hüseyin E. (18), Halil E. (17) ve Suat E. (35) bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı aile üyeleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Olayın kaçan şüpheli F.A. ile kavga anında yanında bulunan eşi T.A. ve babası R.A. ile kavgaya karışan M.Ç ve M.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Ne çektin be 'Mhyochi!' Güney Koreli fenomene ikinci taciz!
        Ne çektin be 'Mhyochi!' Güney Koreli fenomene ikinci taciz!
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Balkanlar'dan serin hava geliyor!
        Balkanlar'dan serin hava geliyor!
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Kız çocuğuna cinsel istismar! Sapık tutuklandı!
        Kız çocuğuna cinsel istismar! Sapık tutuklandı!
        Belediye düzenlemesi TBMM'den geçti
        Belediye düzenlemesi TBMM'den geçti
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!

        Benzer Haberler

        Oğluyla tartışan 2 çocuğu markette darbetti
        Oğluyla tartışan 2 çocuğu markette darbetti
        Bursa'da elini makineye kaptıran işçi yaralandı
        Bursa'da elini makineye kaptıran işçi yaralandı
        Cam fabrikasında elini makineye kaptıran işçi yaralandı
        Cam fabrikasında elini makineye kaptıran işçi yaralandı
        Trafik kazasının ardından tartıştığı 5 kişilik aileyi bıçakladı
        Trafik kazasının ardından tartıştığı 5 kişilik aileyi bıçakladı
        Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, 18-20 Temmuz'da düzenlenecek
        Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, 18-20 Temmuz'da düzenlenecek
        Orman yangını nedeniyle tahliye edilen mahallede 3 ev yandı
        Orman yangını nedeniyle tahliye edilen mahallede 3 ev yandı