Bursa'da trafik kazasının ardından çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

Olayın kaçan şüpheli F.A. ile kavga anında yanında bulunan eşi T.A. ve babası R.A. ile kavgaya karışan M.Ç ve M.A. gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin E, eşi Ayşe E. (42) ile oğulları Hüseyin E. (18), Halil E. (17) ve Suat E. (35) bıçakla yaralandı.

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