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        Bursa'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 09:13 Güncelleme: 21.06.2025 - 09:23
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        Bursa'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Ferhat B. idaresindeki 16 NJ 550 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücü Ferhat B. ile araçta yolcu olarak bulunan Gamze H. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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