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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Bursa'da "Bir Sofrada Rumeli-Balkan" programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Milletin her bir ferdiyle güçlü tuttuğumuz gönül köprüleriyle bundan sonraki süreçte de milletimizin her bir ferdine hizmet etmeye devam edeceğiz. Dünyanın neresinde bir zulüm varsa en yüksek sesle o zulme 'dur' demeye devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 12:22 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:50
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Bursa'da "Bir Sofrada Rumeli-Balkan" programında konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Milletin her bir ferdiyle güçlü tuttuğumuz gönül köprüleriyle bundan sonraki süreçte de milletimizin her bir ferdine hizmet etmeye devam edeceğiz. Dünyanın neresinde bir zulüm varsa en yüksek sesle o zulme 'dur' demeye devam edeceğiz." dedi.

        Uygur, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Bir Sofrada Rumeli-Balkan" programında, geçmişin hatırasını, bugünün sorumluluğunu ve yarının umudunu bir araya getiren bir sofrada birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Kurulan sofranın bir yanında Rumeli'nin vakarı, diğer yanında Balkanlar'ın derin muhabbeti olduğunu ve her lokmasında uzun yolların sabrı, her sözünde uzak diyarlardan taşınan duaların gizli olduğunu belirten Uygur, bu sofranın yurda uzanan yolların sessiz tanığı, bekleyenin içten duası, vatanını yüreğinde taşıyanların hikayesi olduğunu söyledi.

        Uygur, AK Parti olarak, geleceğe yön verme bilinciyle hareket ettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

        "Daha önce, 'Bir Sofrada Demokrasi' diyerek, millet iradesine duyduğumuz hürmeti bir sofraya taşıdık. 'Bir Sofrada Teşkilat' diyerek omuz omuza yürüdüğümüz kadrolarımızla aynı masada buluştuk. Şimdi bu anlamlı programlarla kurduğumuz gönül sofralarına bir yenisini daha ekliyoruz. 'Bir Sofrada Rumeli-Balkan' diyerek yalnızca geçmişe dönüp bakmıyor, bu yolculuğun devam ettiğini ve bizimle büyüdüğünü ilan ediyoruz. Her şehirde kendi hafızasını, sesini ve hikayesini taşıyan sofralarla bu yürüyüşümüz sürecek. Biliyoruz ki Rumeli göç değil, köktür; Balkan hatıra değil, hafızadır. Bu topraklara gelenler muhacir değil öz evlattır. Bu anlayışla siyaseti sadece idare sanatı olarak değil kültürü yaşatmanın, milleti birleştirmenin, gönülleri ihya etmenin vesilesi olarak görüyoruz."

        - "Yolumuz kutlu, soframız bereketli olsun"

        Bursa'nın Rumeli ve Balkanlar ile kurulan en kadim köprü olduğunu vurgulayan Uygur, "Bursa, yalnızca tehcirle gelenlerin değil duayla, umutla gelenlerin yurdudur. Üsküp'ten gelen bir çınarın, Saraybosna'dan kopan bir ezginin, Mostar'dan taşınan bir vefanın bu şehirde kök saldığına hep birlikte şahidiz. Dil değişse de dua aynı, şehirler farklı olsa da hasret ortaktır." ifadesini kullandı.

        Uygur, sadece bir coğrafyayı değil bir ruhu, inancı, irfanı yaşatmak için buluştuklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "İnanıyorum ki bu buluşma, sadece bugüne değil yarına da iz bırakacak. Yeter ki bu birliktelikler daim olsun, muhabbet eksilmesin. Allah birliğimizi korusun, kardeşliğimizi artırsın. Yolumuz kutlu, soframız bereketli olsun. AK Parti, milletin içinden doğan bir siyasi hareket. Her daim milletimizin her bir ferdiyle olan gönül köprülerimizi hep güçlü tuttuk, gönül bağlarımızı hiç koparmadık. Eserlerimizi, hizmetlerimizi, siyasetimizi, vizyonumuzu, politikalarımızı, hep milletten gelen talep ve beklentiler doğrultusunda oluşturduk. İnancımızın, örfümüzün geleneği olan istişare mekanizmasını siyasetimizin merkezi haline getirdik. Bundan dolayı 23 yıldan bu yana milletimiz, her kritik eşikte ve dönemeçte güçlü desteğini eksik etmedi. Milletimizden aldığımız güçlü destekle hem Türkiye'de eserleri, hizmetleri hayata geçirdik hem de bütün dünya mazlumlarına umut olmaya devam ettik."

        Gazze başta olmak üzere, dünyanın neresinde zulme uğrayan varsa o zulme karşı dimdik ayakta durduklarını anlatan Uygur, "Milletin her bir ferdiyle güçlü tuttuğumuz gönül köprüleriyle bundan sonraki süreçte de milletimizin her bir ferdine hizmet etmeye devam edeceğiz. Dünyanın neresinde bir zulüm varsa en yüksek sesle o zulme 'dur' demeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Programda AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de konuşma yaptı.

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