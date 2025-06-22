Bursa'da kaybolan 2 kuzeni arama çalışması başlatıldı

Ekipler, kuzenlerin bulunması için çevredeki çamlık alanda ve gölde çalışmalarını sürdürüyor.

Aileleriyle beraber İznik Gölü Orhangazi Sahili'ne piknik yapmaya giden B.Y. (9) ve Y.Ç. (8) bir süre sonra gözden kayboldu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaybolan iki kuzenin bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

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